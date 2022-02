Atelier Jardin au naturel – Eco-animations SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Saint-Martin-de-Bernegoue Saint-Martin-de-Bernegoue Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Martin-de-Bernegoue

Atelier Jardin au naturel – Eco-animations SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Saint-Martin-de-Bernegoue, 28 mai 2022, Saint-Martin-de-Bernegoue. Atelier Jardin au naturel – Eco-animations SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Saint-Martin-de-Bernegoue

2022-05-28 – 2022-05-28

Saint-Martin-de-Bernegoue Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Bernegoue La Ville de Niort et Niort Agglo vous proposent de suivre des ateliers gratuits de sensibilisation à des pratiques respectueuses de l’environnement et de votre santé. Le lieu exact sera donné lors de l’inscription : Programme :

samedi 28 mai 2022 : Une alternative aux pesticides

samedi 17 septembre 2022 : Le compostage en milieu périurbain et rural La Ville de Niort et Niort Agglo vous proposent de suivre des ateliers gratuits de sensibilisation à des pratiques respectueuses de l’environnement et de votre santé. Le lieu exact sera donné lors de l’inscription : Programme :

samedi 28 mai 2022 : Une alternative aux pesticides

samedi 17 septembre 2022 : Le compostage en milieu périurbain et rural La Ville de Niort et Niort Agglo vous proposent de suivre des ateliers gratuits de sensibilisation à des pratiques respectueuses de l’environnement et de votre santé. Le lieu exact sera donné lors de l’inscription : Programme :

samedi 28 mai 2022 : Une alternative aux pesticides

samedi 17 septembre 2022 : Le compostage en milieu périurbain et rural Saint-Martin-de-Bernegoue

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Martin-de-Bernegoue Autres Lieu Saint-Martin-de-Bernegoue Adresse Ville Saint-Martin-de-Bernegoue lieuville Saint-Martin-de-Bernegoue Departement Deux-Sèvres

Atelier Jardin au naturel – Eco-animations SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Saint-Martin-de-Bernegoue 2022-05-28 was last modified: by Atelier Jardin au naturel – Eco-animations SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE Saint-Martin-de-Bernegoue Saint-Martin-de-Bernegoue 28 mai 2022 Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Bernegoue

Saint-Martin-de-Bernegoue Deux-Sèvres