Atelier Jardin au naturel – Eco-animations NIORT Niort, 12 mars 2022, Niort.

Atelier Jardin au naturel – Eco-animations NIORT Niort

2022-03-12 – 2022-03-12

Niort Deux-Sèvres

Ateliers Gratuits / Lieu donné lors de l’inscription :

samedi 12 mars 2022 : Taille des arbres fruitiers et des arbustes d’ornement

samedi 02 avril 2022 : Le jardin de la sortie de l’hiver

samedi 09 avril 2022 : Tous au compost !

samedi 16 avril 2022 : Les chants du jardin

samedi 30 avril 2022 : Les jardins au carré

samedi 07 mai 2022 : Le jardin des curiosités

jeudi 02 juin 2022 : Le compost de proximité, ça ressemble à quoi ?

samedi 11 juin 2022 : Le jardin en fleurs, promenade poétique

samedi 25 juin 2022 : Les ravageurs au jardin

samedi 10 septembre 2022 : Portes ouvertes du centre de valorisation des déchets verts

samedi 24 septembre 2022 : Trame verte, bleue et noire dans mon jardin

samedi 01 octobre 2022 : Une animation de début d’automne pour préparer 2023

samedi 19 novembre 2022 : Broyage et cie

samedi 26 novembre 2022 : Se lancer dans le lombricompostage

Ateliers Gratuits / Lieu donné lors de l’inscription :

samedi 12 mars 2022 : Taille des arbres fruitiers et des arbustes d’ornement

samedi 02 avril 2022 : Le jardin de la sortie de l’hiver

samedi 09 avril 2022 : Tous au compost !

samedi 16 avril 2022 : Les chants du jardin

samedi 30 avril 2022 : Les jardins au carré

samedi 07 mai 2022 : Le jardin des curiosités

jeudi 02 juin 2022 : Le compost de proximité, ça ressemble à quoi ?

samedi 11 juin 2022 : Le jardin en fleurs, promenade poétique

samedi 25 juin 2022 : Les ravageurs au jardin

samedi 10 septembre 2022 : Portes ouvertes du centre de valorisation des déchets verts

samedi 24 septembre 2022 : Trame verte, bleue et noire dans mon jardin

samedi 01 octobre 2022 : Une animation de début d’automne pour préparer 2023

samedi 19 novembre 2022 : Broyage et cie

samedi 26 novembre 2022 : Se lancer dans le lombricompostage

Ateliers Gratuits / Lieu donné lors de l’inscription :

samedi 12 mars 2022 : Taille des arbres fruitiers et des arbustes d’ornement

samedi 02 avril 2022 : Le jardin de la sortie de l’hiver

samedi 09 avril 2022 : Tous au compost !

samedi 16 avril 2022 : Les chants du jardin

samedi 30 avril 2022 : Les jardins au carré

samedi 07 mai 2022 : Le jardin des curiosités

jeudi 02 juin 2022 : Le compost de proximité, ça ressemble à quoi ?

samedi 11 juin 2022 : Le jardin en fleurs, promenade poétique

samedi 25 juin 2022 : Les ravageurs au jardin

samedi 10 septembre 2022 : Portes ouvertes du centre de valorisation des déchets verts

samedi 24 septembre 2022 : Trame verte, bleue et noire dans mon jardin

samedi 01 octobre 2022 : Une animation de début d’automne pour préparer 2023

samedi 19 novembre 2022 : Broyage et cie

samedi 26 novembre 2022 : Se lancer dans le lombricompostage

Niort

dernière mise à jour : 2022-02-21 par