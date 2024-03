Atelier jardin à la Mce – spécial taille de fruitiers Maison de la consommation et de l’environnement Rennes, mardi 19 mars 2024.

Début : 2024-03-19 12:00

Fin : 2024-03-19 14:00

Dans le cadre de l'atelier bénévole hebdomadaire du jardin de la Mce, nous accueillions la Société d'horticulture 35 pour une séance spéciale taille des fruitiers, de 12h à 14h.

Ensemble, nous taillerons : le pommier, la vigne et les arbustes à petits fruits (framboise, cassis, groseille…).

Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine