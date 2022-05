Atelier jardin

Atelier jardin, 15 juin 2022, . Atelier jardin

2022-06-15 15:00:00 – 2022-06-15 Atelier jardin en famille avec Elise de l’Etoile verte pour découvrir et s’occuper d’un jardin. Pas besoin d’avoir la main verte, nous vous accompagnons dans les petits travaux de jardinage.

Participation libre.

Durée 2h; rdv à 15h à l’Etoile verte dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville