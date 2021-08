Vandoncourt Vandoncourt Doubs, Vandoncourt Atelier jardin 123 nature : Mini ou grand jardin forêt, vivre avec la nature rend heureux ! Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’évènement: Doubs

Vandoncourt

Atelier jardin 123 nature : Mini ou grand jardin forêt, vivre avec la nature rend heureux ! Vandoncourt, 18 septembre 2021

2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-18 18:30:00

Vandoncourt Doubs Vandoncourt Petite ou grande surface, les jardins forêts permettent sur plusieurs hauteurs de cultiver plusieurs variétés de plantes allant des fraises, framboises au choux kale ou noisetier par exemple. Ce jardin étagé permettra à chacun de se créer un certain art de produire et de vivre :

de la conception de son projet aux idées recettes avec ces nouvelles cueillettes ! Intervenant : Sylvie Bugnon

Chaque participant repartira avec quelques plants et des fiches pratiques.

> Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

> Prévoir des sacs pour emporter les produits.

> Nombre de places limité. Durée : 2 h 30

dernière mise à jour : 2021-08-25

