le dimanche 4 juillet à 09:30

L’atelier se compose d’une compose d’une partie théorique sur le savon, les ingrédients, le matériel, l’élaboration d’une recette ; puis de la mise en pratique.

Vous repartez avec un pain de savon de 500g (5 savons).

Ce stage s’adresse à ceux qui souhaite réaliser du savon pour leur bien-être quotidien, non aux professionnels. Pour cet atelier, vous devrez vous munir : * d’une blouse ou vêtements dévoués à cela (la soude ça brûle) * de gants de vaisselle * d’une visière ou lunettes de protection * d’un masque de protection, si possible A2P3 (en quincaillerie à Sallanches ou sur internet) => ceci représente votre équipement pour savonner au quotidien, c’est un investissement indispensable car les vapeurs de soude sont corrosives, attention à nos yeux, nos bronches et notre peau. Atelier de 2h30 proposé par Laure Carré, savonnière diplômée et formatrice, 55€ (adhérent)/60€ (non adhérent), ingrédients fournis, 4 participants max. Pour toute information supplémentaire sur le contenu du stage, veuillez contacter : Laure Carré , [[carrelaure@hotmail.com](mailto:carrelaure@hotmail.com)](mailto:carrelaure@hotmail.com) Age requis : à partir de 11 ans Nombre de personnes maximum : 4 enfants (avec 1 adulte accompagnateur par enfant) Nombre de personnes minimum : 4 enfants **Inscription à l’accueil du Jardin des Cimes** pendant les heures d’ouvertures

**Inscription en ligne** : [https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-cimes/evenements/atelier-fabrication-de-savon-artisanal?_ga=2.92547549.1327458387.1610351216-227168349.1563398436](https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-cimes/evenements/atelier-fabrication-de-savon-artisanal?_ga=2.92547549.1327458387.1610351216-227168349.1563398436) **L’inscription est définitive**. Une annulation d’inscription devra être justifiée par un cas de force majeur pour être remboursée. Un échange avec une autre formation restera envisageable, dans la limite des places disponibles : Dans ce cas contactez David DAL CORTIVO/Jardin des Cimes au 06 20 57 41 97/david@jardindescimes.com **En cas d’annulation de la formation de notre part**, en raison de conditions exceptionnelles (climatiques, sanitaires…) ou d’un nombre insuffisant de participants , vous serez prévenu la veille 18h00 au plus tard et les inscriptions seront évidemment remboursées immédiatement.

Participation payante : 55€ adhérent / 60€ non adhérent

Vous apprendrez à faire vos savons avec des ingrédients bio de 1ère qualité, sans huile de palme, selon la méthode de saponification à froid. Jardin des Cimes 447, route du docteur Davy Passy Chedde Haute-Savoie

