Historial du paysan soldat, le samedi 18 septembre à 14:00

Pourquoi est-il important de conserver le patrimoine ? Quelles sont les méthodes ? C’est quoi le “petit patrimoine” ? Au cours de cet atelier en plusieurs étapes, les enfants sont d’abord amenés à réfléchir à la notion de conservation, les divers risques de dégradation du patrimoine et les mesures prises pour les éviter. Au-delà du patrimoine bâti auquel on pense de premier abord, les enfants réfléchissent à travers l’exemple des collections de l’Historial à la question du patrimoine familial, mais également du patrimoine immatériel. Dans un second temps, les enfants apprennent à conserver en utilisant le matériel adéquat, leur propre “objet patrimonial” qu’ils auront apporté le jour de l’atelier. Atelier proposé aux enfants de 7 à 12 ans. Jauge limitée à 10 enfants. Les enfants sont invités à apporter leur propre objet (de petite taille) afin de donner une dimension plus personnelle à la question. S’ils n’ont pas d’objet, le musée leur en fournira un. Réservation obligatoire au 04 70 90 22 45. Atelier gratuit.

Gratuit. Inscription obligatoire par mail ou au 04 70 90 22 45. Places limitées à 10 participants. Apporter son propre objet (de petite taille de préférence).

Atelier proposé aux enfants dans le cadre de la thématique “patrimoine pour tous”. Les enfants sont invités à réfléchir à la notion de patrimoine, à travers leurs propres “objets précieux”. Historial du paysan soldat 1, route du Vallon 03140 Fleuriel Fleuriel Allier

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

