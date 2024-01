Stage théâtre Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, lundi 19 février 2024.

Stage théâtre Stage d’initiation aux techniques théâtrales 19 – 23 février Atelier Janusz Korczak Sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T10:00:00+01:00 – 2024-02-19T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T10:00:00+01:00 – 2024-02-23T13:00:00+01:00

Stage Théâtre

Stage d’initiation aux techniques théâtrale

Entrer dans la peau d’un personnage, interpréter des textes et créer des scènes en groupe. Le théâtre suscite l’imaginaire, développe ses capacités expressives en face d’un public. Au programme : les bases du théâtre à travers des jeux, des improvisations, la mise en scène et l’apprentissage de petits textes.

De 7 à 13 ans, sur inscription via Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Du lundi 19 au vendredi 26 février de 10h à 13h

Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}]

CLAVIM

Adamkaz