Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France La philosophie n’aurait-elle rien à dire de la nourriture?

Si je suis ce que je mange, alors manger c’est dire son rapport au monde.

Lors des ateliers philosophiques animé par Thomas Adam Garnung, il s’agit de réfléchir à l’acte de réfléchir tout le travail sur la métacognition.

dès 16 ans – mercredi 7 décembre 2022 à 19h30 – durée : 2 heures

