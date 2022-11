La République des enfants du Docteur Korczak Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

La République des enfants du Docteur Korczak Atelier Janusz Korczak, 20 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. La République des enfants du Docteur Korczak Dimanche 20 novembre, 18h00 Atelier Janusz Korczak

Entrée libre sur réservation

Spectacle proposé dans le cadre de l’Hommage à Janusz Korczak handicap moteur mi Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Spectacle : La république des enfants du Docteur KORCZAK de la Cie Théâtre du Tiroir avec Cécile Hays et Jean Luc Bansard, mise en scène Étienne Guichard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T18:00:00+01:00

2022-11-20T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Atelier Janusz Korczak Adresse 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

La République des enfants du Docteur Korczak Atelier Janusz Korczak 2022-11-20 was last modified: by La République des enfants du Docteur Korczak Atelier Janusz Korczak Atelier Janusz Korczak 20 novembre 2022 Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine