Les Lupai en Avignon Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Les Lupai en Avignon Atelier Janusz Korczak, 20 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Les Lupai en Avignon Dimanche 20 novembre, 15h00 Atelier Janusz Korczak

Entrée libre sur réservation

Spectacle écrit et joué par des enfants sous la mise en scène de Géraldine NAVEL handicap moteur mi Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans le cadre des droits de l’enfants, et afin d’explorer, comme aimait le faire Janusz Korczak, la notion de Fraternité, une pièce de théâtre « Les Lupai en Avignon » écrite et mise en scène par Géraldine Navel professeur de théâtre et metteur en scène sera présentée.

Tout public durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T15:00:00+01:00

2022-11-20T15:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Atelier Janusz Korczak Adresse 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Les Lupai en Avignon Atelier Janusz Korczak 2022-11-20 was last modified: by Les Lupai en Avignon Atelier Janusz Korczak Atelier Janusz Korczak 20 novembre 2022 Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine