La philo et l’art en atelier « La fraternité » Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

La philo et l’art en atelier « La fraternité » Atelier Janusz Korczak, 16 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. La philo et l’art en atelier « La fraternité » Mercredi 16 novembre, 19h30 Atelier Janusz Korczak

Entrée libre sur inscription

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Quel est donc le sens du 3ème mot de la devise française?

La réponse nous pemettrait de définir les valeurs même de notre société et de vérifier si nous y sommes fidèles…

Lors des ateliers philosophiques animé par Thomas Adam Garnung, il s’agit de réfléchir à l’acte de réfléchir tout le travail sur la métacognition.

dès 16 ans – mercredi 16 novembre 2022 à 19h30 – durée : 2 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T19:30:00+01:00

2022-11-16T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Atelier Janusz Korczak Adresse 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

La philo et l’art en atelier « La fraternité » Atelier Janusz Korczak 2022-11-16 was last modified: by La philo et l’art en atelier « La fraternité » Atelier Janusz Korczak Atelier Janusz Korczak 16 novembre 2022 Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine