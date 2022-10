Spectacle Funambule à partir de 12 ans Atelier Janusz Korczak, 18 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre sur inscription

Pour sa sortie de résidence l’Atelier Janusz Korczak vous invite au spectacle Funambule

Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la Barre Issy les moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

L’Atelier Janusz Korczak et la Cie du Ness vous propose une sortie de résidence ce mardi 18 octobre à 19h.

D’après « Traité du funambulisme » de Philippe Petit ( Editions Actes-Sud )

Adaptation pour seule en scène de et avec Isabelle Hurtin

« Mes grandes traversées sont devenues pièces de théâtre » Philippe Petit

Le récit de l’homme fragile du fil (le célèbre funambule Philippe Petit), miroir de la femme de scène qu’elle (ailes) est tout aussi fragile. L’art du salut, celui du funambule, celui d’Isabulle, et tout s’évapore.

Un récit doucement et poétiquement « réaliste » sur la destinée d’une artiste – ELLE (ailes) accrochée à celle d’un funambule – qui traversent la vie sur un fil.

Dans une haute valise, se cachent un très grand livre d’écriture et de dessins, de simples accessoires imaginaires qu’ELLE (ailes) utilisera pour raconter cette histoire. Cette haute valise, solide, violette, est aussi son assise et son écrin.

ELLE (ailes) s’adresse au public avec ses propres mots, puis le très grand livre d’écriture et de dessins s’ouvre.

ELLE (ailes) dit, interprète les mots du funambule. À travers ces mots – ces envolées, l’expression forte du travail infini de son double le funambule – elle se reconnait, et se livre.

Et puis une voix (celle du marcheur sur fil) l’accompagne, prend parfois la parole.

Gestuelle et silences, sourires et connivence, jusqu’à la « chute » (possible…).

Et voilà deux destins qui se croisent, se percutent, s’imaginent, enrôlés dans leur passion et l’abrupte réalité.



