Master Class : ateliers d’ombres Atelier Janusz Korczak, 16 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Atelier gratuit, sur réservation

Journée de présentation et d’approfondissement d’une technique pour une immersion totale avec un intervenant spécialisé, sur réservation

Atelier Janusz Korczak 14 rue du Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Structure spécialisée dans le théâtre et gérée par l'association CLAVIM. L'Atelier Janusz Korczak propose une approche fondée sur un principe d'éducation associant démarche ludique, aventure artistique et humaine, imagination créative. L'Atelier offre des formules simples et accessibles à tous, visant à l'épanouissement personnel et favorisant l'enrichissement culturel. L'Atelier accueille également de jeunes compagnies constituées en association et œuvrant dans le domaine des arts du spectacle. La structure met à disposition des moyens favorisant la réalisation des projets : espaces de répétition, accompagnement dans la gestion associative, soutien à la conduite du projet, conseils techniques en lien avec les autres structures jeunesse du CLAVIM. Renseignement auprès des Maisons d'Issy.

Dans le cadre de ses ateliers pédagogique, l’Atelier Janusz Korczak, lieu dédié à l’enseignement théâtral vous propose des Master class.

Véritables journées durant lesquelles une technique spécifique est présentée, elles permettent un approfondissement dans la pratique d’une activité. Une Master class se déroule sur une journée ou ½ journée et permet une immersion totale dans l’activité choisie.

Master Class ateliers d’ombres – 11 / 13 ans – dimanche 16 octobre 2022 de 10hà 13h

Avec Anaïs Merienne et Marie Hebert

Cette master class a pour objectif de travailler autour de contes connus et les réadapter en ombre, de découvrir les techniques du théâtre d’ombre, de créer des silhouettes d’ombres et d’apprendre leur maniement. Une captation vidéo sera réalisée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T10:00:00+02:00

2022-10-16T13:00:00+02:00

