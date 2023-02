Le Tournage sur Bois à portée de main Atelier Jacques Lecomte Tréon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Le Tournage sur Bois à portée de main Atelier Jacques Lecomte, 1 avril 2023, Tréon. Le Tournage sur Bois à portée de main 1 et 2 avril Atelier Jacques Lecomte Je partagerai avec vous ma passion du bois et du bel ouvrage à travers des démonstrations au sein de mon atelier durant ces deux jours Atelier Jacques Lecomte 21 rue du val de Blaise 28500 TREON Tréon 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Tout au long de ce week-end, je ferai des démonstrations de tournage sur bois, je partagerai avec grand plaisir mes trucs et astuces, ma passion pour cette matière noble et vivante.

La sauvegarde du savoir-faire est essentielle à mes yeux. C’est pourquoi je propose tout au long de l’année des stages de tournage au sein de mon atelier. Au-delà de l’aspect ludique que peut représenter le tournage, vous découvrirez une technique à s’approprier, le gout du “Bel Ouvrage”, l’amour de la matière…

Je vis tout cela depuis fort longtemps avec un bonheur sans cesse renouvelé. Je suis heureux de pouvoir partager le fruit de mon expérience au cours de ces deux jours et plus si affinité !

Comme d’habitude j’accueillerai chez moi d’autres artistes, notamment Jocelune Maroquinière de son état et Isabelle Favier Sculptrice dont vous pourrez découvrir les créations durant ces deux jours.

