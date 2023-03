Le Tournage sur bois à portée de main Atelier Jacques Lecomte, 1 avril 2023, Tréon.

Le Tournage sur bois à portée de main 1 et 2 avril Atelier Jacques Lecomte

Tout au long de ce week-end je ferai des démonstrations de tournage sur bois, je partagerai avec grand plaisir mes trucs et astuces et ma passion pour cette matière noble et vivante qu’est le bois dans tous ses états !

La sauvegarde du savoir-faire des métiers d’art est essentielle à mes yeux. C’est pourquoi je propose des stages de tournage sur bois au sein de mon atelier. Au-delà de l’aspect ludique que peut représenter le tournage, il y a une technique à s’approprier, le gout du ”Bel-Ouvrage”, l’amour de la matière …

Je vis tout cela depuis fort longtemps avec un bonheur sans cesse renouvelé et je suis heureux de pouvoir transmettre le fruit de mon expérience au travers des journées de stage.

Comme à mon habitude, pendant ce week-end, j’invite des artisans d’art à partager mon atelier.

Atelier Jacques Lecomte 21 rue du val de Blaise 28500 TREON Tréon 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecomte-jacques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lecomte.briere@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678871883 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

tournage sur bois Jacques Lecomte

Jean Pierre Blondin