Bas-Rhin Orschwiller EUR Atelier pour les familles « Jack O’Lantern et les betteraves grimaçantes »

Plongez-vous dans l’histoire de Jack O’Lantern dans une mise en scène à 2 voix et 6 mains. Partez ensuite à la découverte des origines d’Halloween en vous affrontant autour d’un quizz endiablé ! Pour finir, creusez vos légumes anciens et éclairez le château de vos réalisations effrayantes !

N'hésitez pas à venir déguisés !

