[Atelier] J’achète en copropriété : que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

[Atelier] J’achète en copropriété : que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant, 22 février 2022, Nantes. 2022-02-22

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Tarif gratuit, sur inscription :02 40 44 99 64.Plus d’infos : copropriete@solihapdl.fr Tout public, sur inscription Si vous avez pour projet d’acheter un bien en copropriété, participez à cet atelier d’informations et d’échanges pour tout savoir sur la copropriété.Les conseillers de Soliha et de l’Adil 44 animeront l’atelier ; vous découvrirez notamment : comment fonctionne une copropriété, qui en sont les acteurs, comment sont prises les décisions,quelles charges sont à prévoir ?__________________________________________ Uniquement sur inscription Infos et réservations au 02 40 44 99 64 – copropriete@solihapdl.fr (Soliha) Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240449964 https://soliha.fr/

