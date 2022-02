Atelier : J’achète en copropriété pour occuper ou louer, que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier : J’achète en copropriété pour occuper ou louer, que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant, 22 février 2022, Nantes. 2022-02-22

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Sur inscription : www.adil44.fr, rubrique Agenda Tout public, sur inscription Si vous avez pour projet d’acheter un bien en copropriété, que vous souhaitiez y habiter ou le louer, participez à cet atelier d’informations et d’échanges pour tout savoir sur la copropriété. Les conseillers de Soliha et de l’Adil 44 animeront l’atelier ; vous découvrirez notamment : comment fonctionne une copropriété, qui en sont les acteurs, comment sont prises les décisions, quelle est la réglementation qui encadre la mise en location de son bien. Uniquement sur inscription Infos et réservations au 02 40 44 99 64 (Soliha) Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240449964 https://soliha.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes Age maximum Tout public, sur inscription lieuville Maison de l'Habitant Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de l'Habitant Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Atelier : J’achète en copropriété pour occuper ou louer, que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant 2022-02-22 was last modified: by Atelier : J’achète en copropriété pour occuper ou louer, que dois-je savoir ? Maison de l’Habitant Maison de l'Habitant 22 février 2022 Maison de l'Habitant Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique