Immersion dans l'atelier d'un Maître d'art
atelier isabelle Emmerique
Colombes

Hauts-de-Seine

Immersion dans l’atelier d’un Maître d’art atelier isabelle Emmerique, 1 avril 2023, Colombes. Immersion dans l’atelier d’un Maître d’art 1 et 2 avril atelier isabelle Emmerique Découverte du métier de laqueur avec une professionnelle, Maître d’art et 7 stagiaires en formation longue.

Si la laque vous intéresse, vous passionne, vous intrigue ; si vous pensez que la laque peut compléter vos connaissances, les enrichir, les spécifier ; si vous pensez que la laque peut satisfaire votre curiosité, votre goût d’exotisme, votre envie de voyager au travers un métier ; si vous pensez que la laque peut vous détendre, vous aider à mieux dormir, à être plus heureux, heureux, moins malheureux…

atelier isabelle Emmerique
5 rue Bouin
92600 Colombes

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 laqueur stage florian Debu

