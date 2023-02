LUX Atelier Isabelle Doblas-Coutaud Saturargues Catégories d’Évènement: Hérault

Saturargues

LUX Atelier Isabelle Doblas-Coutaud, 1 avril 2023, Saturargues. LUX 1 et 2 avril Atelier Isabelle Doblas-Coutaud Portes ouvertes – Rencontre – Démonstration Atelier Isabelle Doblas-Coutaud Saturargues Saturargues 34400 Hérault Occitanie Pour cette nouvelle édition des JEMA, les portes de mon atelier seront ouvertes pour des moments de rencontres et d’échanges avec le public de tous ages.

Une occasion idéale pour faire des démonstrations des différentes techniques que je pratique pour la création des sculptures et pièces utilitaires uniques : tournage, plaque, modelage, colombinage et les techniques traditionnelles japonaises apprises auprès de mon maître céramiste japonais Rizü Takahashi.

Une sélection de pièces seront présentées : sculptures et céramiques utilitaires.

Je participe aussi à l’évènement LUX qui se tiendra à l’Ancienne Gare de Lunel du 31 mars au 2 avril : performance collective le vendredi 31 mars à 17h30

atelier découverte tous public : samedi et dimanche de 10h30 à 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Aurélio Rogriguez

