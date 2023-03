Fabrication et création d’abat-jours et luminaires Atelier Isabelle Coutant, 1 avril 2023, Saint Benoît sur Loire.

Fabrication et création d’abat-jours et luminaires 1 et 2 avril Atelier Isabelle Coutant

Diplômée en architecture intérieure, artisane des métiers d’art, abat-jourière et couturière d’intérieur, Isabelle Coutant vous propose une ligne d’abat-jours et luminaires originaux dessinés et conçus dans son atelier. Elle est à votre écoute pour toutes formes et dimensions de luminaires réalisables en papier, tissus plissés, tendus, classiques ou contemporains.

Son atelier vous ouvre ses portes, venez saluer le travail de cette passionnée et surtout son savoir-faire lors de ce week-end placé sous le signe de la découverte des matières et la manière de les rendre « lumineux ».

RDV au sein d’une Petite Cité de Caractère!

Atelier Isabelle Coutant 44 rue Orléanaise Saint Benoît sur Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.isabellecoutant-decoration.com »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.lalicorne@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0761169919 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Saint Benoît sur Loire Petites cités de caractère

Isabelle Coutant