Yvelines Portes ouvertes de l’Atelier Isabelle Bouteillet Atelier Isabelle Bouteillet Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Portes ouvertes de l’Atelier Isabelle Bouteillet 16 et 17 septembre Atelier Isabelle Bouteillet Entrée libre Une visite organisée par la ville permet de présenter les différentes techniques utilisées aux différents groupes qui sortent dans la rue pour mieux faire découvrir l’atelier showroom. Au programme également, une exposition de travaux réalisés par des artistes : tirages, originaux, bijoux, sculptures de papier. Atelier Isabelle Bouteillet Rue Jouy-Boudonville 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 06 60 73 30 89 http://www.cobalt.name Atelier d’artiste à l’angle du 21 rue Danès de Montardat (Saint-Germain-En-Laye) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines
Autres
Lieu
Atelier Isabelle Bouteillet
Adresse
Rue Jouy-Boudonville 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
Saint-Germain-en-Laye
Departement
Yvelines

