Atelier Inventons nos vies bas carbone 16B Quai Amiral Hamelin Caen, mardi 17 septembre 2024.

Que signifie concrètement respecter l’accord de Paris ?

Nous avons pris l’engagement de maintenir le réchauffement en dessous de +2°C pour réussir à garder une planète habitable. Pour cela nous devons tenir les budgets carbone du GIEC c’est une véritable course contre la montre et contre les émissions de gaz à effet de serre.

C’est cela que signifie “l’urgence climatique”.

Pour agir efficacement, dans les temps impartis, il faut avoir quelques clés. Cet atelier donne des informations claires et visuelles, objectives et simples pour se projeter dans un futur viable et heureux à la hauteur des enjeux Basé sur des données scientifiques, il permet des échanges qui lèvent des freins à l’action (fausses bonnes idées, émotions, attentes, représentations…).

Avec des animateurs qui incarnent des solutions déjà testées, nous donnerons du sens dans nos vies aux engagements sur le climat. Donnons envie d’agir !

Pour s’inscrire https://www.nosviesbascarbone.org/participer-a-un-atelier/

Début : 2024-09-17 18:00:00

fin : 2024-09-17 21:00:00

16B Quai Amiral Hamelin 16 bis quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie contact@moh.co

