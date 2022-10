Atelier inventons nos vie Bas Carbonne Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier inventons nos vie Bas Carbonne Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 21 octobre 2022, Paris. Le vendredi 21 octobre 2022

de 16h30 à 18h30

. gratuit Inscription par mail à : democratielocale11@paris.fr

La Mairie du 11e arrondissement vous invite à un atelier autour des modes de vie Bas carbone le vendredi 21 octobre de 16h30 à 18h30 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Prenez part à un atelier pour inventer votre vie en accord avec les enjeux environnementaux visant la neutralité carbone ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8 Rue du General Renault 75011 Paris Contact : https://mairie11.paris.fr/pages/bientot-la-semaine-de-la-democratie-locale-22250 democratielocale11@paris.fr https://mairie11.paris.fr/pages/bientot-la-semaine-de-la-democratie-locale-22250

Camille Leplay giboulees.com

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne Adresse 8 Rue du General Renault Ville Paris lieuville Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Departement Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier inventons nos vie Bas Carbonne Maison de la Vie Associative et Citoyenne 2022-10-21 was last modified: by Atelier inventons nos vie Bas Carbonne Maison de la Vie Associative et Citoyenne Maison de la Vie Associative et Citoyenne 21 octobre 2022 Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Paris

Paris Paris