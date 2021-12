Rivière Rivière Indre-et-Loire, Rivière Atelier Inventer ses histoires Rivière Rivière Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-04-02 10:45:00 – 2022-04-02 12:30:00

Tarif : 5 euros par binôme enfant-parent. enfaimdeconte@yahoo.fr +33 6 79 11 96 06 https://enfaimdeconte.wixsite.com/association Atelier ludique parents-enfants pour inventer ses histoires, animé par les conteuses de l’association “En Faim de Conte”.

Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un parent.

Tarif : 5 euros par binôme enfant-parent. Laura Barruet et Laurence Audenet-Verrier

