Atelier « Internet, pas si virtuel ? » Transfert et stockage de données, pollution numérique… à travers des jeux de rôles et activités de découverte, venez découvrir comment le virtuel impacte notre planète et quelles solutions existent pour limiter cette pollution. Atelier dans le cadre du programme d’animations numériques F1rst porté par les Petits Débrouillards et qui bénéficie à ce titre du soutien de l’Union Européenne. Samedi 12 juin de 14h30 à 16h30 À partir de 15 ans – Gratuit – Sur inscription

