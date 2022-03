Atelier: “Internet et les recherches” Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez Saint-Christo-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

**Point de mediation numérique à St Christo-en-jarez** Prochain atelier : ou comment mieux comprendre les connections Internet, les moteurs de recherches à privilégier, et réaliser des recherches efficaces et pertinentes?! ☺️ #galeres “Mais si je te dis que j’ai tapé “chat”, c’est tout! Je comprends pas pourquoi ça me montre ces photos!” Avouez, ça nous est tous arrivé, alors parlez-en autour de vous! Ça pourrait en aider quelque uns ! Comprendre les connections Internet, les moteurs de recherches à privilégier, et réaliser des recherches efficaces et pertinentes Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez 4 Rue de la mairie 42320 Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez Loire

