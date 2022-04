Atelier intergénérationnel Niederrœdern, 19 avril 2022, Niederrœdern.

Atelier intergénérationnel Niederrœdern

2022-04-19 10:00:00 – 2022-04-19

Niederrœdern Bas-Rhin Niederrœdern

EUR Atelier pour les enfants et leurs accompagnateurs, pour les initier à l’alsacien à partir de jeux, chansons, comptines, histoires, lectures. Avec l’aide d’instruments et de différents supports visuels, les enfants, parents et éducateurs seront invités à participer par la chant, les gestes, les danses, les jeux.

Présence d’Isabelle Grussenmeyer, auteur – compositeur – interprète de chansons en alsacien, en un mot « Liedermacherin » avec qui les enfants pourront partagés différentes chansons et comptines en alsacien.

+33 6 31 29 18 76

Niederrœdern

