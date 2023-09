Atelier intergénérationnel – “L’instint du Déclic”, découvrir l’art de la photographie – Atelier n° 2 Carrefour des Solidarités Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 02 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 25 ans. gratuit

La participation à nos ateliers est gratuite et sans engagement de fréquence. Vous pouvez tout aussi bien ne venir qu’une fois dans l’année que bien plus régulièrement si vous le souhaitez !

Pour participer à un atelier, c’est très simple : vous pouvez vous inscrire via ce lien : https://pollie.app/e517p où bien en nous contactant.

Odile, ancienne chargé de communication à la Banque de France, nous partagera son amour pour l’art de la photographie à travers diverses activités évolutives

Les Rhiz’homes est une association loi 1901 et reconnue d’intérêt général fondée en juin 2022 par des étudiant.e.s. Notre objectif est de changer la façon dont les jeunes interagissent avec les personnes âgées en cessant de reléguer ces dernières à une situation de dépendance et de vulnérabilité.

Pour cela, nous faisons le pari que l’échange de savoir-faire est un levier puissant pour réunir les deux générations autour d’activités communes tout en permettant une relation équilibrée, réciproque et dynamique entre jeunes et moins jeunes.

Nous proposons ainsi des ateliers invitant les personnes âgées et les jeunes à devenir force de proposition, en les invitant à partager leurs savoir-faire, leurs connaissances et leurs passions !

Ces rencontres sont ainsi des moments de transmission de savoir et de passions mais aussi d’échanges libres pour faciliter la rencontre et le partage entre les jeunes et les personnes âgées et ainsi renforcer le lien social et intergénérationnel.

NB : L’atelier “L’instinct du Déclic” est un atelier progressif sur plusieurs séances. Toutefois, il n’est pas obligatoire de

participer à l’entièreté du cycle et les nouveaux.elles participant.e.s sont les bienvenu.e.s même en cours de route :)

Carrefour des Solidarités 145 Rue de Crimée 75019 Paris

Contact : https://lesrhizhomes.wixsite.com/les-rhiz-homes +33633720546 les.rhizhomes@gmail.com https://pollie.app/e517p

Les Rhiz’homes