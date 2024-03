Atelier intergénérationnel illustration Médiathèque municipale Batz sur mer, mercredi 3 avril 2024.

Atelier intergénérationnel illustration Atelier intergénérationnel illustration avec l’illustratrice Marie Fardet. Mercredi 3 avril à 14h30. Pour les Batziens de 65 ans et plus. Venez libérer votre créativité lors de quatre séance… Mercredi 3 avril, 14h30 Médiathèque municipale Gratuit: 0

Atelier intergénérationnel illustration avec l’illustratrice Marie Fardet.

Mercredi 3 avril à 14h30.

Pour les Batziens de 65 ans et plus. Venez libérer votre créativité lors de quatre séances d’ateliers intergénérationnels avec les enfants du centre de loisirs, axées sur l’illustration et la sérigraphie. Pour cette première séance, vous

sortirez observer les arbres afin de les dessiner ensuite ensemble au fusain, pour réaliser une oeuvre commune composée de 10 essences.

EXPOSITION

Les créations artistiques réalisées en binômes feront l’objet d’une exposition au sein de la médiathèqueà l’issue du cycle.

Séances suivantes les mercredis 15 mai, 12 juin et 2 octobre.

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque:

11, rue de la Plage

02 40 23 89 51

mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

www.mediatheque-batzsurmer.fr

