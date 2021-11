Genève ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES Genève Atelier interactif intergénérationnel : samedi 27 novembre ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES Genève Catégorie d’évènement: Genève

ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES, le samedi 27 novembre à 10:00

Le 2030 SDGs game est un atelier interactif intergénérationnel qui permet de comprendre pourquoi les objectifs de développement durable sont importants et notre impact possible pour construire un monde qui correspond à nos valeurs. Par cet événement nous souhaitons : * favoriser la cohésion sociale * encourager la participation d’un public mixte, inclus les personnes isolées ou issues de la migration * sensibiliser la population sur les ODDs et les actions menées sur le terrain par les associations

sur inscription

THRIVE organise un événement gratuit : 2030 SDGs Game. C’est un atelier ludique qui mène à la réflexion et à la sensibilisation. ESPACE DE QUARTIER EAUX-VIVES Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T16:00:00

