Atelier interactif Conter le parcours entrepreneurial Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, mercredi 27 mars 2024.

Atelier interactif Conter le parcours entrepreneurial Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Mercredi 27 mars, à partir de 17h30

Le conte, c’est cette forme ancienne, simple et ludique qui permet de dire tout et son contraire. Parce que le parcours entrepreneurial est fait de hauts et de bas, la conteuse-chercheuse Marianne Sytchkov a choisi cette forme pour explorer le vécu des entrepreneurs et des entrepreneuses. Elle vous propose de venir écouter les récits vrais contés de ceux et celles qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale et de participer à un atelier nourri de votre propre expérience.

Atelier interactif, animé par Marianne Sytchkov, conteuse-chercheuse

RDV à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

Atelier gratuit

RESERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE (atelier limité à 30 places) https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/conte/

⚠️ A des fins d’études, et pour s’assurer d’alimenter l’atelier de participants expérimentés, sans priver les curieux, des billets Entrepreneurs et Auditeurs sont à dispositions. Merci de prendre un billet Entrepreneur si vous avez une expérience présente ou passé de l’entrepreneuriat, et de prendre un billet Auditeur autrement.

Mercredi 27 mars, à partir de 17h30

Le conte, c’est cette forme ancienne, simple et ludique qui permet de dire tout et son contraire. Parce que le parcours entrepreneurial est fait de hauts et de bas, la conteuse-chercheuse Marianne Sytchkov a choisi cette forme pour explorer le vécu des entrepreneurs et des entrepreneuses. Elle vous propose de venir écouter les récits vrais contés de ceux et celles qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale et de participer à un atelier nourri de votre propre expérience.

Atelier interactif, animé par Marianne Sytchkov, conteuse-chercheuse

RDV à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

Atelier gratuit

RESERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE (atelier limité à 30 places) https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/conte/

⚠️ A des fins d’études, et pour s’assurer d’alimenter l’atelier de participants expérimentés, sans priver les curieux, des billets Entrepreneurs et Auditeurs sont à dispositions. Merci de prendre un billet Entrepreneur si vous avez une expérience présente ou passé de l’entrepreneuriat, et de prendre un billet Auditeur autrement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 17:30:00

fin : 2024-03-27 20:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Atelier interactif Conter le parcours entrepreneurial Vernon a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération