Atelier intelligence artificielle CHAT GPT CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Orléans, mercredi 7 février 2024.

Atelier intelligence artificielle CHAT GPT Découvrez cette IA textuelle qui va vous faire gagner du temps ! Mercredi 7 février, 17h00 CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse Entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T17:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T17:00:00+01:00 – 2024-02-07T19:00:00+01:00

➡Les intelligences artificielles sont un sujet dont vous avez forcément entendu parler récemment, probablement suite à la naissance du fameux outil d’intelligence artificielle textuelle CHAT GPT.

Et pour cause, cet outil est capable de révolutionner notre quotidien à condition de savoir s’en servir !

Rendez-vous mercredi 7 février, de 17h à 19h, au CRIJ, pour un atelier de découverte et d’initiation à CHAT GPT. Cela sera aussi l’occasion de discuter d’autres intelligences artificielles, des opportunités qu’elles offrent, mais également des dangers éventuels qu’elles pourraient présenter.

L’atelier est gratuit et sans inscription.

CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

ia intelligence artificielle

killian gateau