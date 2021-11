Atelier Instagram pour votre entreprise Agglopole Provence Initiative (API), 15 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Atelier Instagram pour votre entreprise

du lundi 15 novembre au lundi 22 novembre à Agglopole Provence Initiative (API)

A vos agendas ! Atelier de Formation – Utiliser Instagram pour son entreprise Atelier Gratuit ! 10 places disponibles seulement ! L’objectif est de vous former sur les leviers d’Instagram afin de booster la visibilité de votre compte professionnel en exploitant au maximum l’aspect organique (non payant d’Instagram). Vous apprendrez à construire une ligne (feed Instagram) et une stratégie éditoriale en adéquation avec vos cibles clients pour lancer une nouvelle dynamique de communication efficace et inspirante, et ainsi capter une nouvelle clientèle, tout en fidélisant l’existante. Ouvert à toutes les entreprises de notre réseau **Dates : 2 matinées de formation de 9h à 12h** **15/11/2021 et 22/11/2021 (présence obligatoire les 2 matinées)** Animé par estelleetguillaume.com- Guillaume LAMBERT

Gratuit

Agglopole Provence Initiative (API) 32 rue de la Gabiero , Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



