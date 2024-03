Atelier « Insectes » Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, lundi 15 avril 2024.

Atelier « Insectes » Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Quelle est l’anatomie d’un insecte ? Connaissez vous la différence entre une libellule et une demoiselle ? Grâce à différents jeux, vous pourrez découvrir les insectes et réaliser une libellule en matériaux de récupération. A partir de 8 ans. Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-15 15:00:00

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier « Insectes » Les Eyzies a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère