Plouzané

Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan, le jeudi 5 mai à 09:30

**Qu’est-ce qu’un signe distinctif ? Pourquoi le protéger ?** Cet atelier définira ce qu’est une marque, présentera la classification de Nice ainsi que les produits et services, abordera les critères de validité d’une marque et expliquera comment vérifier la disponibilité d’un signe. La protection des marques à l’international et les changements et nouveautés suite à l’adoption de la loi Pacte seront également évoqués (nouveaux types de marque, évolution des tarifs, renforcement de la procédure d’opposition, création d’une procédure d’annulation, etc).

Jeudi 5 mai à 9h30
Bât Cap Océan
525 avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzane

2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T18:00:00

