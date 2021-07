Champigny-sur-Marne Maison de l'histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Atelier : « Innovations techniques et règles de sécurité ! » Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

Imagination, lorsqu’il s’agit de dessiner le véhicule du futur mais aussi sens de l’observation sont à l’honneur à travers des archives qui se prêtent aussi bien à la découverte des innovations techniques que des règles de sécurité routière. Les différents jeux proposés permettront ainsi au public familial de s’amuser tout en enrichissant ses connaissances sur les transports.

Entrée libre

Découverte de l’évolution des véhicules de l’Antiquité à nos jours, gestion d’un dépôt de chemin de fer ou règles de sécurité routière sont à l’honneur à travers différents jeux accessibles à tous. Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

