Bormona Nature vous propose un **1er atelier zéro déchet.** Animé par Mélanie FAGOT, conseillère en transition écologique De Graine en Graines. **Les places étant limitées, la réservation est donc nécessaire via le lien Helloasso.** Nous remercions chaleureusement nos partenaires de leur soutien. Ce soutien qui nous permet de vous proposer des ateliers de qualité. Pour prendre contact avec l’association : [[bormona.nature@gmail.com](mailto:bormona.nature@gmail.com)](mailto:bormona.nature@gmail.com)

Uniquement sur réservation, 10€ la place

Premier atelier zéro déchet Bormona Nature animé par De Graine en Graines qui vous accompagne dans votre transition écologique au quotidien, pas à pas. Bar au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier Haute-Marne

