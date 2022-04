Atelier initiation tissage et tressage

Tissage baltique 50 € : technique de motif en relief, tout public à partir de 8 ans/résa, matériel fourni

9h30-17h – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28 Atelier initiation tissage/tressage

