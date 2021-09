Le Kremlin-Bicêtre Jardin partagé Bergonie Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne atelier initiation réparation velos Jardin partagé Bergonie Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Jardin partagé Bergonie, le dimanche 26 septembre à 14:30

Atelier pour apprendre à faire les petites réparations sur son vélo. Organisé par le collectif KB EN TRANSITION qui réunit l’AMAP Karott, La Ruche du KB, Le Forum Citoyen et Miux se Déplacer à Bicyclette (MDB) Val de Bièvre

entrée libre, participation libre

apprendre les petites réparations pour devenir autonome Jardin partagé Bergonie Rue Philippe Pinel 94270 le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Les Martinets – Le Fort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T17:30:00

