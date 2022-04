Atelier Initiation & Rappel veille sur internet LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 14 avril 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Atelier Initiation & Rappel veille sur internet

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, le jeudi 14 avril à 17:30

Dans le cadre du développement d’un projet, il est important de connaitre son environnement et l’existant. Pour se faire, il est possible d’effectuer des recherches autour de soi, mais aussi d’utiliser Internet. Mais quelles sont **les bonnes pratiques** à adopter ? Quels **outils** utiliser ? Quels **contenus collecter** ? Comment **dérisquer sa veille pour fiabiliser les informations** recueillies ? Qu’elle soit stratégique, technologique, sectorielles, règlementaire, environnementale ou sociale, **la veille nécessite une méthodologie adaptée à chaque objectif et chaque canal.** **► Cet atelier animé par Philippe Lautré, a pour but de vous présenter quelques outils simples vous permettant de préparer de manière efficace une activité de veille sur internet.** **Alors, débutant ou confirmé, venez vous initier ou compléter vos connaissances !** ### Un atelier de la FAC – ouvert à tous ! ### Évènement gratuit sur inscription : [[https://framadate.org/atelierinitiationrappelveilleweb](https://framadate.org/atelierinitiationrappelveilleweb)](https://framadate.org/atelierinitiationrappelveilleweb) Jeudi 14 Avril | 17h30-19h00 | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Vous voulez en savoir plus sur les acteurs de cet atelier ? C’est par ici ! • Philippe Lautré, conseil en propriété industrielle au cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON : [[https://www.linkedin.com/in/philippe-lautr%C3%A9-462400b5/](https://www.linkedin.com/in/philippe-lautr%C3%A9-462400b5/)](https://www.linkedin.com/in/philippe-lautr%C3%A9-462400b5/). Philippe a passé 15 ans à faire de la veille en entreprise avant de rejoindre un Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle. • L’incubateur d’entreprise Form’AinCube (la FAC) by LAB01 : [[https://fac-amberieu.fr/](https://fac-amberieu.fr/)](https://fac-amberieu.fr/) • Page LinkedIn du LAB01 : [[https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/](https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/)](https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/)

Gratuit sur inscription (voir lien)

Comment s’informer pour anticiper les évolutions, les opportunités et les menaces autour de son secteur d’activité ?

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T17:30:00 2022-04-14T19:00:00