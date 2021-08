Roubaix ARA - Autour des Rythmes Actuels Nord, Roubaix Atelier “Initiation percussions brésiliennes” ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

ARA – Autour des Rythmes Actuels, le samedi 18 septembre à 14:00

Animé par Stéphane Derasse – musicien intervenant spécialiste des percussions du monde, cet atelier vous permettra de vous initier aux percussions brésiliennes. Infos pratiques Durée : 2h | de 14h30 à 16h30 Public : Tout public et/ou parents-enfants à partir de 8 ans Modalité : gratuit – sur réservation préalable au 03 20 28 06 50

