Atelier initiation modelage adulte Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier initiation modelage adulte Amiens, 23 juillet 2022, Amiens. Atelier initiation modelage adulte

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

2022-07-23 – 2022-07-23 Amiens

Somme Amiens 12 Dans le cadre de l’exposition « Merci de déranger », le Musée de Picardie propose des ateliers de pratique artistique accompagnés d’une plasticienne : atelier d’initiation à la poterie sans tour et au modelage à destination des adultes ou des enfants. Chaque participant repart avec sa création. Pensez à apporter une boîte pour emporter l’objet que vous aurez créé ! Samedi 23 juillet, 14h-17h (3h) Tarifs :

Atelier adulte : TP : 8€ + 7€ (prix d’entrée au musée) / TR : 8€ + 4€ (tarif réduit d’entrée au musée)

Réservation obligatoire : à l’accueil du musée ou par mail : museedepicardie@amiens-metropole.com Dans le cadre de l’exposition « Merci de déranger », le Musée de Picardie propose des ateliers de pratique artistique accompagnés d’une plasticienne : atelier d’initiation à la poterie sans tour et au modelage à destination des adultes ou des enfants. Chaque participant repart avec sa création. Pensez à apporter une boîte pour emporter l’objet que vous aurez créé ! Samedi 23 juillet, 14h-17h (3h) Tarifs :

Atelier adulte : TP : 8€ + 7€ (prix d’entrée au musée) / TR : 8€ + 4€ (tarif réduit d’entrée au musée)

Réservation obligatoire : à l’accueil du musée ou par mail : museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Dans le cadre de l’exposition « Merci de déranger », le Musée de Picardie propose des ateliers de pratique artistique accompagnés d’une plasticienne : atelier d’initiation à la poterie sans tour et au modelage à destination des adultes ou des enfants. Chaque participant repart avec sa création. Pensez à apporter une boîte pour emporter l’objet que vous aurez créé ! Samedi 23 juillet, 14h-17h (3h) Tarifs :

Atelier adulte : TP : 8€ + 7€ (prix d’entrée au musée) / TR : 8€ + 4€ (tarif réduit d’entrée au musée)

Réservation obligatoire : à l’accueil du musée ou par mail : museedepicardie@amiens-metropole.com © DR

Amiens

dernière mise à jour : 2022-07-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT D'AMIENS Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Atelier initiation modelage adulte Amiens 2022-07-23 was last modified: by Atelier initiation modelage adulte Amiens Amiens 23 juillet 2022 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT D'AMIENS

Amiens Somme