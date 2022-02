ATELIER INITIATION JARDINAGE BIO Prades-le-Lez, 4 mars 2022, Prades-le-Lez.

ATELIER INITIATION JARDINAGE BIO Prades-le-Lez

2022-03-04 09:30:00 – 2022-03-26 11:30:00

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez

Gratuit – Sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières, dans la rubrique agenda : http://domainederestinclieres.herault.fr

ATELIER INITIATION JARDINAGE BIO

Vendredis de mars, avril mai et juin de 9h30 à 11h30

Des ateliers de jardinage bio (Stage de 4 séances) sont proposés à la Maison Départementale de L’environnement – Domaine de Restinclières – Prades le Lez.

Vous souhaitez jardiner de façon éco-responsable, éviter les traitements chimique pour arriver à une production respectueuse de l’environnement et pouvoir profiter de fruits et légumes sains et savoureux. Alors venez participer à nos stages de jardinage bio.

Vous pourrez vous initier à diverses pratiques tels que la permaculture, l’agriculture biologique, la production de graines, plants et amendements organique tout en découvrant le fonctionnement des sols.

Stage de 4 séances tous les vendredis, inscription pour 1 mois.

Avec le réseau Semeurs de jardin

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Découverte au fils des jours, en fonction de la saison, du fonctionnement d’un jardin biologique en permaculture.

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Gratuit – Sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières, dans la rubrique agenda : http://domainederestinclieres.herault.fr

ATELIER INITIATION JARDINAGE BIO

Vendredis de mars, avril mai et juin de 9h30 à 11h30

Des ateliers de jardinage bio (Stage de 4 séances) sont proposés à la Maison Départementale de L’environnement – Domaine de Restinclières – Prades le Lez.

Vous souhaitez jardiner de façon éco-responsable, éviter les traitements chimique pour arriver à une production respectueuse de l’environnement et pouvoir profiter de fruits et légumes sains et savoureux. Alors venez participer à nos stages de jardinage bio.

Vous pourrez vous initier à diverses pratiques tels que la permaculture, l’agriculture biologique, la production de graines, plants et amendements organique tout en découvrant le fonctionnement des sols.

Stage de 4 séances tous les vendredis, inscription pour 1 mois.

Avec le réseau Semeurs de jardin

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Prades-le-Lez

dernière mise à jour : 2022-01-18 par RESTINCLIERES