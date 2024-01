Atelier « Initiation Gestes Premiers Secours » Office de Tourisme La Teste-de-Buch, samedi 9 mars 2024.

Atelier « Initiation Gestes Premiers Secours » Office de Tourisme La Teste-de-Buch Gironde

Atelier qui vous propose d’acquérir des compétences afin de faire preuve de réactivité et de sécurité en conformité avec la réglementation en toutes circonstances.

De 11 à 77 ans, vous pouvez sauver des vies ! Un proche fait un malaise, un accident, une brûlure les risques aux quotidiens sont nombreux et face à une personne en danger, vous apprenez à avoir les bons réflexes.

Cette formation vous permet notamment de vous initier aux gestes de base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et vous familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.

Atelier gratuit dès 11 ans, sur inscription. Atelier organisé par Form’Actions 33.

Atelier qui vous propose d’acquérir des compétences afin de faire preuve de réactivité et de sécurité en conformité avec la réglementation en toutes circonstances.

De 11 à 77 ans, vous pouvez sauver des vies ! Un proche fait un malaise, un accident, une brûlure les risques aux quotidiens sont nombreux et face à une personne en danger, vous apprenez à avoir les bons réflexes.

Cette formation vous permet notamment de vous initier aux gestes de base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et vous familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.

Atelier gratuit dès 11 ans, sur inscription. Atelier organisé par Form’Actions 33. EUR.

Office de Tourisme 13 Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:30:00



L’événement Atelier « Initiation Gestes Premiers Secours » La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-01-23 par OT La Teste-de-Buch