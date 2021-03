Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 2 Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 2 ——————————————- **Au programme** : * Toute la navigation internet (tous les navigateurs, moteurs de recherches, paramètres, Favoris, onglets, navigation privée…) * Google maps/RATP/CityMapper/WikiHow/OPEN AGENDA …etc) * Création d’une boite mailUtilisation de la boite mail * Traitement de texte niveau 2Drive et espace de stockage libre **L’objectif étant d’avoir tous les éléments pour s’auto-former.** Stage de 5h00 en 2 demi-journée le : * Lundi de 14h à 16h30 * Mardi de 14h à 16h30 _(Les jours des ateliers peuvent être modifiés compte tenu des événements extérieurs/jours fériées etc.)_ Lieu : Maison de l’emploi de Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet **Inscription au 01 83 74 55 40**

*Sur inscription

Renforcer ses compétences sur l’usage de la bureautique et la navigation internet. Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre

