du lundi 8 mars au mardi 23 mars à Maison de l’emploi Bagnolet

ATELIER INITIATION EN INFORMATIQUE NIVEAU 1 ——————————————- **Au programme :** * Le matériel et lexique informatique * Présentation de l’espace de travail * Utilisation de la souris * Apprendre à taper sur le clavier * Initiation au traitement de texte * Première navigation sur internet * (Visite des sites les plus importants : Pôle emploi et autres sites d’offres d’emplois, RATP, Maps…) **Stage de 5h00 en 2 demi-journée le :** * Lundi de 14h à 16h30 * Mardi de 14h à 16h30 _(*Les jours des ateliers peuvent être modifiés compte tenu des événements extérieurs/jours fériées etc.)_ _Il est possible de faire plusieurs fois le Niveau 1, avant de passer en Niveau 2._ Lieu : Maison de l’emploi de Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Inscription au **01 83 74 55 40**

*Sur inscription

Acquérir de bonnes bases pour débuter son apprentissage sur l’ordinateur. Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

