Atelier initiation, découverte des bols tibétains Argentonnay, 11 novembre 2022, Argentonnay.

Atelier initiation, découverte des bols tibétains

2022-11-11 – 2022-11-11

EUR 35 Les bols tibétains vous attirent, vous aimeriez en avoir un mais vous ne savez pas comment le choisir ?

Vous voulez vous en servir mais vous ne savez pas comment ?

Venez découvrir ou redécouvrir les bols tibétains lors de cet atelier.

Pour expérimenter leurs bienfaits, vous bénéficierez d’une relaxation sonore. Leurs sons et vibrations vous guideront vers une détente profonde.

Contre-indications aux personnes ayant des tiges en métal ou pace maker et sensibilité auditive.

Apportez 1 ou 2 coussins, une couverture et un tapis épais pour être confortable, une bouteille d’eau.

Si vous avez déjà un bol tibétain, emportez le avec vous !

Réservation obligatoire.

+33 7 86 62 01 28

Aurore Lafont

Harmonium 8 La Rousselière Argentonnay

