Sigoulès-et-Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac 24240, Sigoulès-et-Flaugeac Atelier initiation de méditation pleine conscience Sigoulès-et-Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac Catégories d’évènement: 24240

Sigoulès-et-Flaugeac

Atelier initiation de méditation pleine conscience Sigoulès-et-Flaugeac, 26 novembre 2021, Sigoulès-et-Flaugeac. Atelier initiation de méditation pleine conscience Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac

2021-11-26 – 2021-11-26 Bibliothèque 6 Route d’Uffer

Un cycle "méditation de pleine conscience" 3 ateliers d'initiation + 1 conférence, animé par Benoît Magras . Gratuit sur inscription. Le cycle « Méditons ensemble » vise à faire découvrir la méditation de pleine conscience (dans un cadre totalement laïque) et ses bienfaits, apprendre à méditer simplement pour se détendre, se recentrer sur soi, prendre conscience de notre corps, pour toute personne qui s'intéresse au développement personnel. C'est l'occasion de faire découvrir une pratique très tendance et de mettre en valeur nos collections qui s'y rapportent. +33 5 53 61 67 55

